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Подозреваемого в убийстве жителя Новой Каховки Владимира Чебукина Юрия Кашникова отпустили под залог в полмиллиона гривен.
Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Владимир Сергет, говорится в сюжете Суспільне: Херсон.
— Это беспрецедентное решение, поскольку преступление, которое совершено против жизни человека, фактически не должно предусматривать внесение залога. Не было никаких оснований для изменения меры пресечения. Если у нас говорит уголовно-процессуальное законодательство о том, что преступления с применением насилия, суд может выбрать безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Выбирать залог, когда это против жизни преступление, а не только с применением насилия, это было несправедливо со стороны суда и незаконно, — сказал защитник семьи Чебукиных.
Родственники погибшего возмущены таким решением суда. В свою очередь, адвокат подозреваемого Юрия Кашникова ситуацию комментировать отказалась.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
В свою очередь глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.
Также Госбюро расследований изучает возможную причастность к резонансному убийству в Каховке полицейского, который в день убийства праздновал Новый год с подозреваемым.
21 мая суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей, однако в этот раз — с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен.
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Подозреваемого в убийстве жителя Новой Каховки Владимира Чебукина Юрия Кашникова отпустили под залог в полмиллиона гривен.
Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Владимир Сергет, говорится в сюжете Суспільне: Херсон.
— Это беспрецедентное решение, поскольку преступление, которое совершено против жизни человека, фактически не должно предусматривать внесение залога. Не было никаких оснований для изменения меры пресечения. Если у нас говорит уголовно-процессуальное законодательство о том, что преступления с применением насилия, суд может выбрать безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Выбирать залог, когда это против жизни преступление, а не только с применением насилия, это было несправедливо со стороны суда и незаконно, — сказал защитник семьи Чебукиных.
Родственники погибшего возмущены таким решением суда. В свою очередь, адвокат подозреваемого Юрия Кашникова ситуацию комментировать отказалась.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
В свою очередь глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.
Также Госбюро расследований изучает возможную причастность к резонансному убийству в Каховке полицейского, который в день убийства праздновал Новый год с подозреваемым.
21 мая суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей, однако в этот раз — с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен.