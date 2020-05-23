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В субботу, 23 мая, вступил в силу закон о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам ( «антиколомойський закон»).
Накануне документ был опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».
Законом предусматривается запрет возвращения национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попытаться получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.
Признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановления прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.
Закон вступил в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.
Вчера, 21 мая, Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойский» законопроект о банках.
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В субботу, 23 мая, вступил в силу закон о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам ( «антиколомойський закон»).
Накануне документ был опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».
Законом предусматривается запрет возвращения национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попытаться получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.
Признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановления прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.
Закон вступил в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.
Вчера, 21 мая, Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойский» законопроект о банках.