В субботу, 23 мая, вступил в силу закон о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам ( «антиколомойський закон»).

Накануне документ был опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Законом предусматривается запрет возвращения национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попытаться получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.

Признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановления прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.

Закон вступил в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.

Вчера, 21 мая, Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойский» законопроект о банках.