Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке не является основательной причиной для отставки главы МВД Арсена Авакова.

Об этом он сказал эфире телеканала «1+1», передает Громадське.

— Мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция — и это как раз результат работы министра внутренних дел — у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей, — отметил Антон Геращенко.

Отметим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.