Следователи Государственного бюро расследований в г. Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области по факту изнасилования и избиения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, оперуполномоченного подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса). А начальника одного из секторов подозревают в соучастии в изнасиловании (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 152, часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании по этому делу осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Также, заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.