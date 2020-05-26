|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Следователи Государственного бюро расследований в г. Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области по факту изнасилования и избиения.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сообщается, оперуполномоченного подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса). А начальника одного из секторов подозревают в соучастии в изнасиловании (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 152, часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Процессуальное руководство в досудебном расследовании по этому делу осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Также, заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Следователи Государственного бюро расследований в г. Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области по факту изнасилования и избиения.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сообщается, оперуполномоченного подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса). А начальника одного из секторов подозревают в соучастии в изнасиловании (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 152, часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Процессуальное руководство в досудебном расследовании по этому делу осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Также, заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.