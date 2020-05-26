Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым использование туристического логотипа «Миколаїв – місто на хвилі», во всех органах исполнительной власти, заменяя тем самым герб города.

Об этом он заявил сегодня, 26 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, гласности и депутатской этики, передают НикВести.

В частности, Игорь Дятлов подчеркнул, что логотип должен быть использован только Управлением туризма, поскольку у города уже давно существует утвержденный герб.

– У нас в городе туризм вообще есть? Есть поток туристов, это контролируется? Я объясню, почему не буду поддерживать этот проект решения. Если бы было указано, что управление туризма, имеет право использовать этот логотип, я бы поддержал. Если вы говорите о всех органах исполнительной власти Николаева, то это предложение я считаю некорректным. Герб города существует очень много лет, брать на себя ответственность, подменяя фактически этим решением герб, не считаю для себя возможным, - заявил депутат.

Помимо этого, он отметил, что банер с логотипом, размещенный на здании администрации Ингульского района, имеет право там находится в случае, если это реклама общественной платформы «МрійДій», которая его подарила городу. В обратном случае, городская власть должна вынести вопрос замены герба Николаева на логотип «Миколаїв – місто на хвилі» на будущую сессию.

– Проезжая по городу, мы видим администрацию Ингульского района, мы видим этот банер. Есть ли у вас информация, он размещен на основании рекламы или это администрация его использует? Мы не готовы принимать размытые предложения. Если городская власть считает, что новый логотип должен заменить герб, пусть нам честно скажут, вынесут на рассмотрение сессии, пусть большинство решает. Если городская власть планирует развивать туризм с этим логотипом, сведите это положение до тех чиновников, которые занимаются им занимаются, - сказал Игорь Дятлов.

В конечном итоге, депутаты отказались утверждать туристический логотип и отправили вопрос на доработку.

Напомним, презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі» состоялась 9 сентября 2019 года. Логотип является подарком платформы МрійДій ко Дню 230-летия Николаева.