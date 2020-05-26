Председатель фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин возмутился тем, что глава ОГА Александр Стадник вывел депутатов из состава конкурсной комиссии, которая занимается отбором руководителей коммунальных предприятий и учреждений, и обвинил последнего в узурпации власти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Председатель Николаевской областной администрации Александр Стадник, в очередной раз, своими действиями подтвердил, что понятие «руководство областью» для него — не развитие региона, а узурпация власти и удовлетворение собственных амбиций и интересов. На днях он внес изменения в распоряжение о создании конкурсной комиссии, которая занимается отбором руководителей коммунальных предприятий и учреждений, согласно которым в составе конкурсной комиссии теперь не будет ни одного депутата областного совета. В состав комиссии вошли только представители аппарата администрации», — написал Юрий Кормышкин.

Фракция партии «Наш край» в областном совете обратилась к коллегам созвать сессию и «встать вместе на защиту интересов нашего общества и не допустить произвола».

«За многие годы, имея управленческие полномочия, администрация ни разу не взяла на себя ответственность за неэффективное управление коммунальным имуществом. Многие предприятия ликвидированы, некоторые были доведены до банкротства, приватизированы. Только за последнию каденцию работы депутатского корпуса не было предоставлено ни одного плана развития коммунального имущества с экономическими обоснованиями потребностей и конечного результата. Более того, есть опасения, что облгосадминистрация во главе с Александром Стадником совсем не владеет ситуацией относительно коммунального имущества. Инвентаризация коммунального имущества проводится на первичном уровне, общего списка реального состояния объектов — нет, реальной балансовой стоимости и состояния — нет, предложений по развитию, реорганизации — нет», — отметил депутат.

Фракция партии «Наш край» в Николаевском областном совете убеждена, что назначение или прекращение контракта с директором того или иного предприятия, организации, учреждения коммунальной собственности должны приниматься коллегиально на сессии областного совета.

Также в партии предложили направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием дать оценку действиям главы Николаевской ОГА.

«Сейчас в кризисных условиях области нужен опытный руководитель — хозяйственник, а не человек, полный нездоровых амбиций, чьи действия приведут к катастрофическим последствиям во всех направлениях жизни и деятельности общин», — резюмировал депутат.

Ранее депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный заявил, что чиновники облгосадминистрации хотят «по-тихому» продать историческое здание по улице Никольской, 46, собственником которого является областной совет.