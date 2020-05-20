Депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный заявил, что чиновники облгосадминистрации хотят «по-тихому» продать историческое здание по улице Никольской, 46, собственником которого является областной совет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Максима Невенчанного, глава ОГА Александр Стадник «ставит палки в колеса» областному совету, который пытается забрать у исполнительной власти полномочия по управлению коммунальным имуществом.

«Попытка по-тихому продать ценное историческое здание, находящееся в собственности областного совета. Или вот, что может делать губернатор, даже находясь в отпуске, когда управление коммунального имущества не подчиняется облсовету. Депутаты облсовета вынуждены бороться за право распоряжаться остатками областной собственности и противостоять схемам ОГА, решать все по-тихому. Я с 2016 года подал такой проект решения, о том, чтобы забрать у ОГА право разбазаривать коммунальное имущество. Но ОГА сильно сопротивляется. Не зависимо от того, какой губернатор приходит к власти. Сейчас нам палки в колеса ставит Стадник», — написал он.

Депутат добавил, что Николаевский облсовет является единственным таким органом в стране, который не имеет права распоряжаться коммунальным имуществом.

«Думаю, у нас, у депутатов, должно окончательно сформировать устойчивое убеждение о завершении идеи возврата делегированных полномочий в областной совет. А то получается парадокс. Вроде бы собственниками является областной совет, а решения о продаже нужным людям принимаются в ОГА. P.S. Мы единственная область в Украине, которая до сих пор не имеет юридического права распоряжаться своим имуществом», — резюмировал он.

Ранее Преступности.Нет написали, что в распоряжении издания появился документ, который свидетельствует о том что 25 мая 2020 года состоится аукционная комиссия по продаже объектов малой приватизации общей собственности территориальных общин, сел и поселков. Предмет заседания — здания на Никольской, 44 и 46. Это те помещения, где, в частности, раньше располагалась редакции газеты «Рідне Прибужжя» и Центра журналистских расследований.

Напомним, в сентябре 2018 года главный редактор газеты «Рідне Прибужжя» Татьяна Фабрикова заявила, что областная власть препятствует работе редакции газеты, в частности всячески затягивает процесс подписания договора аренды на пользование помещениями, в которых размещена редакция газеты, а со вчерашнего дня в здании на улице Никольская 46, отключили свет.

После этого депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин возмутился, что теперь уже независимое издание «Редакция газеты «Рідне Прибужжя» арендует в центре города у Николаевского областного совета помещение ликвидированного коммунального предприятия площадью 2 тысячи м² за 1 гривну в месяц, а не по рыночной цене.

Чиновники Николаевской ОГА могут потребовать покинуть здание на Никольской, 46, где последние 20 лет располагалась редакция газеты «Рідне Прибужжя», из-за того, что у редакции нет договора аренды, который бы подтвердил, какую площадь занимает редакция.

В октябре редакция бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания. В ноябре Татьяна Фабрикова заявила, что на месте здания, в котором расположена редакция газеты, хотят построить многоэтажку.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.

По информации НикВести, на должность начальника новосозданного управления коммунального имущества облсовета планируют назначить депутата от «Нашего края» Елену Донченко.