Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, как народные депутаты от Николаевщины Александр Пасечный и Игорь Копытин помогли решить вопрос с выделением финансирования на строительство дюкера в Варваровку.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Мэр поблагодарил нардепа Александра Пасечного, который взял на личный контроль вопрос выделения денег на дюкер в Варваровку, а также контролировал его утверждение Кабинетом Министров и бюджетным комитетом Верховной Рады.

— Я должен сказать огромное спасибо Александру Пасечному, который после того, как я выступил в вашем издании с заявлением о том, что у нас хотят забрать деньги с дюкера по ДФРР, он позвонил мне — так как он в бюджетном комитете — и поинтересовался, что там за проблема. После этого он взял её на личный контроль, комитетом были проведены дополнительные деньги, он проконтролировал вынесение этого вопроса на Кабмин, а после этого решение комитета и утверждения Кабмина позвонил и сказал, что работа сделана. 33,7 миллиона гривен, которые позволят нам в этом году закончить дюкер на Варваровку. Это очень серьезная работа, - акцентировал Александр Сенкевич.

Также городской голова отметил участие нардепа Игоря Копытина в вопросе водопровода в Варваровку и рассказал, что сейчас совместно с нардепом Александр Гайду готовит проекты по Корабельному и Ингульскому районам в Николаеве.

— Что касается депутатов Гайду и Копытина, они также всячески помогают нам. К Копытину я обратился, чтобы сдвинуть это вопрос (дюкера - прим) в Минфине. С Гайду сейчас пытаемся закрутить некоторые проекты по Корабельному и Ингульскому районам, которые я надеюсь могут выстрелить в ближайшее время, - подытожил Александр Сенкевич.

Как известно, 31 марта глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, которым распределил 70,9 миллионов гривен государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.

Мэр Николаева рассказал, что городская власть подавала несколько проектов для софинансирования в рамках государственного фонда регионального развития в этом году, но дюкер в Варваровку был приоритетным. Однако, в итоге этого объекта не оказалось в утвержденном перечне для финансирования 2020 году.

В итоге народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный смог договориться о возвращении проекта строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.

Строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.