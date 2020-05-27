Предпринимателей, работающих на городских рынках, в мэрии Николаева определили как финансово «наиболее пострадавшую категорию» от карантина.

Об этом шла речь сегодня, 27 мая на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.

Члены исполкома поинтересовались, почему комиссий по законности и гласности Николаевского горсовета было предложено освободить от уплаты единого налога только рыночных предпринимателей. По словам директора Департамента экономического развития Татьяны Шуличенко, их определили как «наиболее пострадавшую категорию физических лиц предпринимателей».

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, предпринимателей, работающих на крупных городских рынках, планируют также освободить от земельного налога.

— Что касается рыночных предпринимателей, то, опять же, если мы говорим о плате за землю. Законом, который был принят в самом начале карантинных мер, было принято решение об освобождении от уплаты земельного налога на март месяц. Но, как мы знаем, рынки нас не работали ни в апреле и даже часть ма они не работали. Так, как они не работали, а налог им насчитывался, более того, территория рынка очень обширная, и находятся они в таких местах, где земельный налог немалый, Департамент финансов все подсчитает и будем разговаривать о том, чтобы освободить их от уплаты налога, потому что это все, фактически, ляжет на плечи людей, у которых были договора с этим рынком, но которые не работали, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева предложила освободить николаевских предпринимателей от уплаты единого налога на время карантина и этапа выхода из него.