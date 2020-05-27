Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев заявил, что теплосети «Николаевской ТЭЦ» изношены и нуждаются в замене.

Об этом он сказал сегодня, 27 мая на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.

— Насчет ТЭЦ. Все мы понимаем, что возраст тех теплосетей, которые у нас находятся по магистральным улицам, очень большой и их ресурс исчерпан. Нужно осуществлять реконструкцию, замену всех этих теплосетей. Это сотни миллионов гривен. При этом, если говорить о ТЭЦ, то вы знаете, что она внесена в перечень предприятий, которые подлежат приватизации. Говорить о каких-либо капитальных вложениях государством в ТЭЦ, наверное, даже неразумно, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, что ЧАО «Николаевская ТЭЦ» проведет замену теплосетей по улице Московской, 3 Слободской и Лягина.