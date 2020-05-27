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В Кремле заявили, что на парад в Москве 24 июня пригласят глав стран Содружества независимых государств.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
– Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ, - сказал Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос УНИАН, намерен ли Кремль отправить соответствующее приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков сказал: «Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип (приглашений, - прим)».
Напомним, Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.
Ранее в середине апреля Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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В Кремле заявили, что на парад в Москве 24 июня пригласят глав стран Содружества независимых государств.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
– Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ, - сказал Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос УНИАН, намерен ли Кремль отправить соответствующее приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков сказал: «Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип (приглашений, - прим)».
Напомним, Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.
Ранее в середине апреля Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.