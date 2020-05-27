Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что уборка прибордюрной части не осуществляется из-за подрядчика, который отказывается работать в плохих погодных условиях.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, пишут НикВести.

Владислав Невеселый отметил, что в ближайшее время САД расторгнет договор по уборке с подрядчиком, который не выполняет свою работу.

– На уборку не вышли из-за дождя. Надеюсь, что выйдут. Это что касаемо Николаева. Может, после этого видео у них совесть проснется, и эта организация выйдет на уборку. В ближайшее время с ними закончится договор и будет новый подрядчик. Можете меня даже проконтролировать по этому вопросу, - сказал Владислав Невеселый.

Также он подчеркнул, что хотел бы, чтобы службы убирали дороги и прибордюрные зоны с помощью новой современной техники

– Конечно, хотелось бы видеть машину, которая шла бы по центральной трассе, убирала, а не тракторы с лопатами. Хотя ладно, пусть будет уже и веник, и лопата, хотя бы так. Но хочется, чтобы это было по-другому, - добавил он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислава Невеселого.

В ответ на это руководитель САД Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич пытается бороться с ним, так как увидел врага в его лице, но при этом забывая, что горожане 5 лет ездят по ужасным и перекопанным дорогам.