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Принятие закона «О внутреннем водном транспорте» станет первым шагом в превращении речной сети Украины в основу ее модернизированной транспортной системы.
Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас при обсуждении прогресса в разработке закона с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Евросоюз очень тепло поддерживает этот закон и мы ожидаем его принятия во втором чтении... Тут есть большой потенциал, ведь на самом деле сегодня возможности реки Днепр используются только на 10%. Однако необходимы некоторые рамки, чтобы были равные права для тех, кто работает на этом рынке, чтобы операторы рынка знали, чего ожидать, и чтобы было стабильное финансирование инфраструктуры. Мы надеемся, что все это будет предусмотрено в этом законе», — сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.
В свою очередь Владислав Криклий отметил, что с принятием закона ожидается рост объема грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год. Помимо того развитие судостроения будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению украинских и иностранных инвестиций.
Ожидается также, что принятие закона поможет разгрузить дороги, поскольку перевозки 1 млн тонн грузов по внутренним водным путям за четыре года уменьшат расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн, поскольку две баржи и один буксир могут транспортировать столько же груза, сколько 250 грузовиков.
Ожидается, что принятие Закона «О внутреннем водном транспорте» также должно поспособствовать: расширению доступа к рынку перевозок и либерализации рынка внутреннего водного транспорта; улучшению интеграции внутреннего водного транспорта в национальную и глобальную сеть компаний в цепях поставок; созданию соответствующих условий для частных инвестиций в реконструкцию и строительство сооружений речных портов; осуществлению регулирования внутренним водным транспортом, использованием судов, рек и их фарватеров; обеспечению четкого правового статуса речных портов и терминалов, инфраструктуры внутреннего водного транспорта.
Напомним, 24 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1182-1-д О внутреннем водном транспорте.
Ранее сообщалось, что народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении. Реагируя на это, Алексей Вадатурский тогда заявил, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.
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Принятие закона «О внутреннем водном транспорте» станет первым шагом в превращении речной сети Украины в основу ее модернизированной транспортной системы.
Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас при обсуждении прогресса в разработке закона с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Евросоюз очень тепло поддерживает этот закон и мы ожидаем его принятия во втором чтении... Тут есть большой потенциал, ведь на самом деле сегодня возможности реки Днепр используются только на 10%. Однако необходимы некоторые рамки, чтобы были равные права для тех, кто работает на этом рынке, чтобы операторы рынка знали, чего ожидать, и чтобы было стабильное финансирование инфраструктуры. Мы надеемся, что все это будет предусмотрено в этом законе», — сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.
В свою очередь Владислав Криклий отметил, что с принятием закона ожидается рост объема грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год. Помимо того развитие судостроения будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению украинских и иностранных инвестиций.
Ожидается также, что принятие закона поможет разгрузить дороги, поскольку перевозки 1 млн тонн грузов по внутренним водным путям за четыре года уменьшат расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн, поскольку две баржи и один буксир могут транспортировать столько же груза, сколько 250 грузовиков.
Ожидается, что принятие Закона «О внутреннем водном транспорте» также должно поспособствовать: расширению доступа к рынку перевозок и либерализации рынка внутреннего водного транспорта; улучшению интеграции внутреннего водного транспорта в национальную и глобальную сеть компаний в цепях поставок; созданию соответствующих условий для частных инвестиций в реконструкцию и строительство сооружений речных портов; осуществлению регулирования внутренним водным транспортом, использованием судов, рек и их фарватеров; обеспечению четкого правового статуса речных портов и терминалов, инфраструктуры внутреннего водного транспорта.
Напомним, 24 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1182-1-д О внутреннем водном транспорте.
Ранее сообщалось, что народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении. Реагируя на это, Алексей Вадатурский тогда заявил, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.