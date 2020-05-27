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Дом на Спасской в Николаеве продали без ведома службы по делам детей, так как в реестре ЦНАПа не было информации о прописанных в нем детях — дело будут рассматривать в суде.
Об этом шла речь сегодня, 27 мая на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.
Ранее сообщалось, двое детей с бабушкой забаррикадировались внутри своего дома по улице Спасской в Николаеве, из-за того, что их пришли выселять. Как оказалось, дом указанный дом был продали, не смотря на то, что там проживают дети. При этом, новый владелец сдал дом в аренду цыганской семье, которая пришла вселяться.
В ходе заседания стало известно, что перед продажей дома, в котором проживают несовершеннолетние, в службу по делам детей Николаевского городского совета не поступало никаких обращений о выселении.
— Обычно, если выставляется жилье на торги и там прописаны дети, то нам исполнительная служба присылает запрос и мы всегда даем отказ. В этом случае не было никакого обращения. Мы вчера поговорили с мамой — они будут обращаться в суд, где мы будем третьим лицом защищать интересы детей. Это их наследственный дом. Там мама еще ребенком жила, - рассказала представитель службы.
Член исполкома Владимир Тимошин посоветовал службе обратиться к прокурору с просьбой выступить на суде в интересах детей.
— Вы по закону имеете право обратиться к прокурору для того, чтобы он выступил в интересах детей? Пока вы будете обращаться, они будут обращаться — их, я так понял, ромы вообще выселят. Вы как-то решите. Двух детей продали вместе с домом, - сказал Владимир Тимошин.
Директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев рассказал что, у бабушки также есть сын, жена которого оформила кредит на дом, а затем они расстались. При этом, а результате того, что кредит не оплатили, дом был продан.
Также Андрей Ермолаев добавил, что в службу по делам детей не поступало обращение о продаже дома, так как в реестре Центра предоставления административных услуг не было информации о прописанных в нем детях.
— В ЦНАПе не было информации о прописанных детях. Она хранилась в домой книге, которую в ЦНАП не передали. Получается, когда с аукциона продавали дом, о детях не знали. Поэтому со службой никто не согласовал. Есть очень большая вероятность, что все это отменится. Плюс было решение о выписке, но не было решения о выселении. Выселять должна прийти исполнительная служба и не в выходной день, - сказал Андрей Ермолаев.
Напомним, в октябре 2019 года полиция и СБУ не дали жителю Николаева провернуть аферу с двухкомнатной квартирой пенсионерки по поддельному решению суда.
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Дом на Спасской в Николаеве продали без ведома службы по делам детей, так как в реестре ЦНАПа не было информации о прописанных в нем детях — дело будут рассматривать в суде.
Об этом шла речь сегодня, 27 мая на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.
Ранее сообщалось, двое детей с бабушкой забаррикадировались внутри своего дома по улице Спасской в Николаеве, из-за того, что их пришли выселять. Как оказалось, дом указанный дом был продали, не смотря на то, что там проживают дети. При этом, новый владелец сдал дом в аренду цыганской семье, которая пришла вселяться.
В ходе заседания стало известно, что перед продажей дома, в котором проживают несовершеннолетние, в службу по делам детей Николаевского городского совета не поступало никаких обращений о выселении.
— Обычно, если выставляется жилье на торги и там прописаны дети, то нам исполнительная служба присылает запрос и мы всегда даем отказ. В этом случае не было никакого обращения. Мы вчера поговорили с мамой — они будут обращаться в суд, где мы будем третьим лицом защищать интересы детей. Это их наследственный дом. Там мама еще ребенком жила, - рассказала представитель службы.
Член исполкома Владимир Тимошин посоветовал службе обратиться к прокурору с просьбой выступить на суде в интересах детей.
— Вы по закону имеете право обратиться к прокурору для того, чтобы он выступил в интересах детей? Пока вы будете обращаться, они будут обращаться — их, я так понял, ромы вообще выселят. Вы как-то решите. Двух детей продали вместе с домом, - сказал Владимир Тимошин.
Директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев рассказал что, у бабушки также есть сын, жена которого оформила кредит на дом, а затем они расстались. При этом, а результате того, что кредит не оплатили, дом был продан.
Также Андрей Ермолаев добавил, что в службу по делам детей не поступало обращение о продаже дома, так как в реестре Центра предоставления административных услуг не было информации о прописанных в нем детях.
— В ЦНАПе не было информации о прописанных детях. Она хранилась в домой книге, которую в ЦНАП не передали. Получается, когда с аукциона продавали дом, о детях не знали. Поэтому со службой никто не согласовал. Есть очень большая вероятность, что все это отменится. Плюс было решение о выписке, но не было решения о выселении. Выселять должна прийти исполнительная служба и не в выходной день, - сказал Андрей Ермолаев.
Напомним, в октябре 2019 года полиция и СБУ не дали жителю Николаева провернуть аферу с двухкомнатной квартирой пенсионерки по поддельному решению суда.