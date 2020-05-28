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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.
Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. Отметим, впервые такая должность появляется в МИД.
– Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека, - прокомментировали важность санкций в министерстве.
Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека, добавили в МИД.
Алексей Макеев был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.
Напомним, Россия на Совбезе ООН заявила, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций. Украинский дипломат назвал это шантажом.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики.
Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. Отметим, впервые такая должность появляется в МИД.
– Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека, - прокомментировали важность санкций в министерстве.
Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека, добавили в МИД.
Алексей Макеев был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.
Напомним, Россия на Совбезе ООН заявила, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций. Украинский дипломат назвал это шантажом.