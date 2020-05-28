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Россия на Совбезе ООН говорит, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций. Украинский дипломат назвал это шантажом.
Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передаёт Лига.
Россия на заседании Совета безопасности ООН заявила, что глобальное прекращение огня невозможно без снятия санкций, поскольку странам нужны деньги для борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
— Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу, - сообщил Олег Николенко.
В заявлении делегации России, фрагмент которой опубликован на сайте постпреда РФ в ООН, этот тезис сформулирован так: «Находим крайне важным призыв генсека ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020-го. Однако этот призыв был бы неполным в отрыве от призыва к снятию санкций, которые могут подорвать способность государств противостоять вызовам пандемии».
По словам Николенко, такое заявление лишь объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других странах, где Россия является стороной конфликта.
— Мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики, - подытожил Олег Николенко.
Напомним, что боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.
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Россия на Совбезе ООН говорит, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций. Украинский дипломат назвал это шантажом.
Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передаёт Лига.
Россия на заседании Совета безопасности ООН заявила, что глобальное прекращение огня невозможно без снятия санкций, поскольку странам нужны деньги для борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
— Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу, - сообщил Олег Николенко.
В заявлении делегации России, фрагмент которой опубликован на сайте постпреда РФ в ООН, этот тезис сформулирован так: «Находим крайне важным призыв генсека ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020-го. Однако этот призыв был бы неполным в отрыве от призыва к снятию санкций, которые могут подорвать способность государств противостоять вызовам пандемии».
По словам Николенко, такое заявление лишь объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других странах, где Россия является стороной конфликта.
— Мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики, - подытожил Олег Николенко.
Напомним, что боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.