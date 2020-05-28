В четверг, 28 мая «Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, завершил очередной этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося на обработке сыпучих грузов.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

В частности, порт окончил строительство и приступил к эксплуатации современного причально-весового комплекса.

— Новый весовой комплекс состоит из двух технологических линий. Максимальная производительность каждой линии — до 1800 метров 3 в час. Монтаж береговых бункерных весов осуществлен без прерывания основного технологического процесса погрузки судов благодаря индивидуально разработанному проекту и уникальной методике сборки. Окончание строительства причально-весового комплекса позволило завершить перепрофилирование второго грузового района под перевалку зерновых культур и шрота, - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее этот грузовой район специализировался исключительно на перевалке минеральных удобрений. При этом, новый причально-весовой комплекс прошел необходимые испытания и сертификацию в Национальном научном центре «Институт Метрологии».

По словам начальника порта Алима Агакишиева, инвестиции во второй грузовой район позволили существенно увеличить пропускную способность порта, повысив в целом потенциал предприятия.

Новый весовой комплекс позволяет выполнять взвешивание сельскохозяйственных грузов быстрее и точнее при их перевалке на водный транспорт. Строительство весового комплекса является частью масштабной программы технического переоснащения грузовых районов порта.

Также сообщается, что реконструкция второго погрузрайона выполнялась поэтапно, начиная с 2017 года, и включала в себя: перепрофилирование складов для минудобрений под хранение зерновых и шрота, строительство двух станций разгрузки автомобилей, модернизацию станции разгрузки железнодорожных вагонов, а также монтаж причально-весового комплекса.

Всего в модернизацию Грузового района №2 акционером порта было вложено более 40 миллионов гривен.

Ранее береговые бункерные весы работали лишь на первом грузовом районе, который специализируется на перевалке зерновых культур. После перепрофилирования второго района, возможно одновременное взвешивание и загрузка четырех судов зерновыми грузами на разных причалах.

— Мы строим современный порт, отвечающий лучшим международным практикам. Акционер компании Дмитрий Фирташ продолжает инвестировать в предприятие значительные ресурсы. Инвестиции позволяют увеличить мощность и пропускную способность порта, помогают улучшить качество сервиса. Стоимость нового причального весового комплекса составляет около 1 миллионов долларов, а его технические характеристики соответствуют всем правилам Ассоциации по торговле зерном и кормами (GAFTA). Мы ценим доверие наших клиентов и продолжаем развивать порт, чтобы отвечать их требованиям, – сказал Алим Агакишиев.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке минеральных удобрений, зерновых и шрота, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и штучно-тарных грузов, а также комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п.м.

В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 миллионов тонн грузов. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 миллиона тонн или 48%. По итогам первого квартала 2020 года грузооборот порта составил 1,87 миллионов тонн грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая с 2011 инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиарда гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч тонн. Крупнейшими инвестиционными проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса, запуск комплекса по перевалке наливных грузов, увеличение причального фронта, а также постоянное расширение и модернизация технического парка и складских мощностей предприятия.

GAFTA — Международная ассоциация торговли зерном и кормами ((the Grain and Feed Trade Association). На рынке зерновых и кормов эта ассоциация уже более 135 лет. Основная миссия — поддержка международной торговли зерновыми и кормами с эффективной защитой интересов своих членов по всему миру. Членство в GAFTA сегодня получено более 1,5 тыс. компаний в 89 странах мира. В результате до 80% торгового оборота на рынке зерновых осуществляется при помощи стандартных форм контрактов этой организации.

ООО «МСП Ника-Тера» (Николаев, Украина) — современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF. Общая численность работников предприятия составляет около 1300 человек. «Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.

Group DF — диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF — один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF — известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, что Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, занял лидирующие позиции в «Национальном морском рейтинге Украины». Порт победил в номинациях: «Золотая тонна» и «Абсолютный рост» и был награжден двумя «Морскими Оскарами».