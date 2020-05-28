Председатель Николаевской областной организации партии «Наш край», генеральный директор группы компаний «ПАЕК» Юрий Кормышкин рассказал о важности возрождения в Украине семенных инспекций.

Об этом он заявил 28 мая, на традиционном мероприятии «День поля», который проводится в стенах Николаевского национального аграрного университета.

— Сегодня у нас есть первоочередная проблема — наши сельхозпроизводители, фермеры, единоличники не могут себе посеять качественные семена, они не знают качественный посевной материал или нет. В свое время государство ликвидировало семенные инспекции. Аграрий, когда покупает семена, он не знает, что он покупает — качественное или некачественное, - сказал Юрий Кормышкин.

Отметим, что на мероприятии также присутствовал и народный депутат Украины Александр Пасечный. Именно к народному избраннику и обратился Юрий Кормышкин, чтобы тот на высшем уровне содействие в решении этой проблемы.

— Пожалуйста, вы, как народный депутат, Александр Станиславович, обратитесь к аграрному комитету, в Кабинет Министров, чтобы к сентябрю восстановить семенные инспекции. Чтобы люди, которые будут в сентябре сеять, знали, что они сеют и таких проблем не было в этом году. Это одна из проблем, которую вы, как народный депутат, могли бы решить не только для Николаевской области, но и для всей Украины, - отметил Юрий Кормышкин.

Напомним, в Николаевской ОГА прошло заседание круглого стола с аграриями по ситуации, которая сложилась на Николаевщине в связи с засухой.

