В ближайшее время городской совет планирует объявить конкурс на обслуживание четырех маршрутов в Николаеве — №№ 63, 79, 5 и 7.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, передают НикВести.

— У нас были разорваны отношения с ЧП «МиС» и ООО «Приватавтолюкс», которые обслуживали перевозки 63 и 79 маршрутом. Также у нас перестали выходить на маршрут 5 и 7. Мы будем в ближайшее время объявлять новый конкурс на эти маршруты. Надеюсь, что мы получим новых нормальных перевозчиков, — сказал он.

Отметим, что № 63 ходит по маршруту «Университет имени Сухомлинского — Мешковское кладбище», № 79 — «Варваровский мост — Мешковское кладбище», № 5 — «Завод «Океан» — Кульбакино», № 7 — «Центральный рынок — Казарского».

Ранее сообщалось, что в Николаеве изменили схему движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка, увеличив промежуток, во время которого автобусы будут выполнять полный рейс.