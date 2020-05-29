Следователи Государственного бюро расследований 28 мая снова приходили в Музей Ивана Гончара.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«Сегодня, 28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовную ответственность за незаконные действия с этой коллекцией. Копию этой расписки следователь не предоставил», - говорится в сообщении.

По словам сотрудников музея, следователь не отвечал на их вопросы, рекомендовав направить их в письменном виде в ГБР.