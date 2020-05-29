В Николаевской области приступили к ремонту понтонной переправы через реку Ингулец возле сел Павловка и Васильевка Снигиревского района.

Об этом сообщил депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что инициаторами ремонта аварийного моста выступили аграрии и местные жители. При этом, местная власть с мэром Снигиревки Леонидом Голоблей перед началом работ по ремонту понтонной переправы написали заявления в правоохранительные органы в результате чего работы были временно запрещены, а техника арестована. После чего суд Снигиревки признал эти действия незаконными, снял арест с техники и вернул её аграриям.

Юрий Кормышкин привел в пример понтонный мост, рухнувший в Днепропетровской области.

— Установка понтонного моста в Днепропетровской области для людей и установка понтонного моста в Николаевской области, тоже для людей. В чем тут принципиальная разница? В первом случае существовавший мост обрушился и по указанию президента за два дня установили новый понтонный мост. Видим, работает военная техника, привлечен внушительный человеческий ресурс и, наверное, финансовый. И почему-то никто не говорит о том, законно ли работает техника, не возбуждает уголовные дела, не бьется в конвульсиях, защищая интересы рыб, которым понтонный мост обязательно должен помешать. Наоборот — власть показывает, как оперативно решается проблема сообщения, - пишет Юрий Кормышкин.

При этом, по его словам, ремонту понтонного моста в Снигиревском районе мешает местная власть.

— Что происходит в Николаевской области. Старый мост вот вот обрушится, бизнес за свои деньги хочет установить понтонный мост. А ему, несмотря на наличие документов, не дают это сделать. Технику арестовывают, а на проблему людей, которая охватывает треть Снигиревского района, и глава ОТГ, и глава облгосадминистрации, и один депутат облсовета, плюют!, - считает Юрий Кормышкин.

Также он отметил, что не смотря на все трудности в области приступили к ремонту понтонного моста за счет бизнеса.

— Но мы не будем ждать печального сценария Днепропетровской области. Посмотрите, понтонный мост в Снигиревском районе устанавливается и без конвертных поклонов местным властям, пресноводные не протестуют, люди благодарят, но не руководителей ОТГ и области, а бизнес. Потому что это люди могут завтра не доехать в больницу или остаться без продуктов. Это они работают на своей земле и платят налоги на содержание таких бестолковых чиновников!, - сказал Юрий Кормышкин.

Напомним, что возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу.