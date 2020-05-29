Глава депутатской группы политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко обвинил коллегу по депутатскому корпусу Максима Невенчанного в попытках навредить интересам политической силы и работе на «непонятных людей».

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Вчера, 28 мая в ходе своего визита на николаевский морской портовый терминал «Эвери» лидер партии «Оппозиционная Платформа — За Життя» Юрий Бойко отвечая на вопрос корреспондента НикВести о причинах конфликта между главой депутатской группы ОПЗЖ в Николаевском облсовете и Максимом Невенчанным, попросил Владиира Фроленко прокомментровать ситуацию.

— Он что не депутат? Его что, исключили из «Оппозиционной платформы — За життя»? Что у нас случилось с Максимом? Что случилось с Невенчанным? — поинтересовался Юрий Бойко.

В ответ на это Владимир Фроленко заявил, что многие неправильно интерпретировали его публикацию в Facebook в которой он обвинил Максима Невенчанного в попытке примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки».

По словам депутата, на сегодняшний день Максим Невенчанный получает задания от «непонятных людей», вредит депутатской группе «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете.

— Проблема в том, что каждый интерпретирует мой пост по-своему. Я написал, что Максим Невенчанный под руководством некоторых людей пытается «расколыхать» сегодня группу в областном совете. Естественно, он получает такие задачи от непонятно кого. Вы же видели его обращение? Он попросил прокомментировать легитимность создания группы в облсовете. Если он сегодня представитель «ОПЗЖ», то он против этой группы? — заявил Владимир Фроленко.

Комментируя услышанное, Юрий Бойко заявил, что ему нравится активная политическая дискуссия в партии «ОПЗЖ» в Николаевской области.

— Мне очень нравятся ваши вопросы. Я говорю честно и откровенно. Это значит, что у вас здесь идет живая партийная жизнь. Это лучше, чем кладбищенское спокойствие. Больше задавайте вопросы! Больше терзайте местных коллег! И я убежден, что они будут искренне отвечать на все вопросы, — сказал Юрий Бойко.

Отетим, что 30 апреля 2020 года к депутатской группе Владимира Фроленко присоединилась депутат Анна Воронок, которая была избрана в областной совет от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП». Сам Владимир Фроленко до сих пор не прокомментировал мотива вступления депутата из противоположной по идеологии партии в состав его команды.

Помимо представителя «УКРОП» Анны Вооронок в депутатскую группу партии «Опозиционная платформа «За жизнь» официально состоят еще 4 депутата: Владимир Фроленко, Илья Резников, Александр Сироштан и Николай Лучный.

Максим Невенчанный и Виктор Медведчук

Максим Невенчанный, будучи членом центрального органа управления партией — политсовета «Опозиционной платформы За — життя» в группе официально не состоится по идеологическим мотивам.

— О том, что создалось это объединение, и о его составе я узнал сегодня перед сессией. Могу сказать, что, к сожалению, эта группа была сформирована не по идеологическим принципам, которые заявил Виктор Владимирович Медведчук, как основной идеолог оппозиционного объединения. Уверен, что меня тяжело будет упрекнуть в идеологическом несоответствии или непоследовательности. В то же время, в эту группу вошли люди, которые поддерживали голосование за российскую агрессию и обращении к Верховной Раде о предоставлении Томоса. Поэтому эта группа, к сожалению, основывается на принципах сверхлояльности по отношению к запросам прибывшего из Волыни руководителя предвыборного штаба - Александра Константиновича Башкаленко, — заявлял Максим Невенчанный.

Отсутствие членства в группе Владимира Фроленко непомешало партии «Опозиционная платформа — За життя» выдвинуть Максима Невенчанного в народные депутаты по 129 округу в Николаевской области.

18 июля 2019 года во время своего визита в Николаев лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко на встрече с жителями города и работниками николаевских предприятий призывал поддержать Максима Невенчанного на выборах, так как он несмотря на политическое давление со стороны власти был верен партии.

— Я считаю, что человек, который 5 лет был с нами, прошел вместе с нами самое тяжелое время политических преследований, он не сдал позиций, никого не предал. По этому, он и дальше будет защищать интересы наших людей, наших избирателей, и я уверен, что у нас все получится! — заявил Юрий Бойко.

Юрий Бойко и Максим Невенчанный

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.