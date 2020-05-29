Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что абсолютное большинство жителей города не готовы к внедрению системы раздельного сбора бытового мусора.

Такое мнение Александр Сенкевич высказал в комментарии НикВести.

Мэр Николаева отметил, что городская власть сегодня разрабатывает техническое задание для строительства на полигоне сортировочной линии. К такому проекту планируют привлечь частные компании. Отвечая на вопрос о том, будет ли городская власть создавать минимальные условия для работы такой сортировочной линии, в частности, внедрять систему раздельного сбора ТБО в городе, Александр Сенкевич заявил, что это невозможно и не нужно, поскольку мусор все равно будет сортироваться на предприятии.

— Это нереально, никто не будет сортировать. Мы не стремимся к тому, чтобы убедить людей… Мы учим этому детей в школах, в садиках.. Но ни я, никто другой не верит, что взрослые люди будут сортировать мусор и его приносить в разные раздельные контейнеры. Уже сегодня мы видим, как люди просовывают мусор в дырочки, куда нужно засовывать пластиковые бутылки. Это доказывает, что мы неготовы. Мы считаем, что нужно проводить сортировку на сортировочной линии, глубокую сортировку. Ну и фактически это позволит неотсортированный мусор сортировать. Даже если он будет сортирован, его все равно нужно высыпать и сортировать вручную, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, по его словам, есть компании, которые готовы инвестировать в строительство сортировочной линии на полигоне ТБО Николаева и сортировать такой мусор.

— Есть инвесторы, они заинтересованы. В ближайшее время мы выйдем с конкурсом, либо будет существующая компания, которая занимается откачкой газа, которая хочет заключить с нами дополнительное соглашение и заняться этим вопросом, либо это будет другая компания. Есть инвесторы, они заинтересованы, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич, мэр Николаева

При этом, городской голова отметил, что контейнеры для раздельного сбора мусора на улицах Николаева нужно будет устанавливать только после того, как жители сами начнут сортировать свой мусор.

— Я думаю, что у 99,9% жителей Николаева одно мусорное ведро, в которое они бросают и пищевые отходы, и пластиковые бутылки. Как минимум, нужно разделять это все в два мусорника. Я надеюсь, что когда мы дойдем до этого, то переведем на отдельные мусорные баки, - считает Александр Сенкевич.

территории городского полигона действует завод по отбору биогаза с дальнейшей его переработкой в электроэнергию по зеленому тарифу. Строительство биогазовой установки позволило осуществлять дегазацию полигона и улучшить уровень его безопасности, ограничив влияние на окружающую среду. Завод, принадлежащий компании «ЛНК» начал работу в 2015 году.

По словам Александра Сенкевича, действующего городского полигона твердых бытовых отходов Николаева хватит еще на 10 лет работы.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о том, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода. Год назад Александр Сенкевич высказывал мнение о том, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Напомним, в 2016 году в Николаеве прошел Международный форум по обращению с отходами, инициированный городским головой Александром Сенкевичем. Тогда, 4 года назад, мэр Николаева заявлял, что результатом этого форума должно стать экспертное обсуждение предложенных проектов и внедрение их в жизнь в кратчайшие сроки. За последние годы власти Николаева, а также руководство облгосадминистрации несколько раз подымали проблему полигона ТБО и необходимости строительства завода по переработке мусора, однако это не привело к реальному решению проблемы ТБО в городе.