Главы Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За життя» Артем Ильюк заявил, что при формировании списка кандидатов в депутаты городского совета в политсиле будут руководствоваться отзывами и мнением горожан.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Артема Ильюка, нынешний состав депутатского корпуса Николаевского горсовета погряз в коррупции и схемах. Он также отметил, что «Оппозиционной платформе— За життя» будут тщательно отбирать своих кандидатов в депутаты, чтобы качественно изменить Николаев и жизнь горожан к лучшему.

— Партийная система она же многофункциональна, и, естественно, решения принимаются на партийной конференции. Но для меня есть очень простой и действенный механизм проверки того, либо иного кандидата — это выйти к людям и задать им вопрос. Если, например, этот человек бизнесмен, то нужно прийти к нем на предприятие, если это владелец рынка, значит нужно прийти к нему на рынок и поговорить с людьми. Если, даже твои работники будут отзываться о тебе плохо, то эти люди никогда не смогут принести пользу городу Николаеву. Сегодня, часть депутатского корпуса не выполняет те обязанности и функционал, которые должны быть у депутата. Они погрязли в коррупции, делят бюджет и увязли во всех схемах и темах. Я буду руководствоваться этим принципом. Украл — в тюрьму, простой принцип. Я не буду делить людей на партии, я буду делить людей по их поступкам, — заявил Артем Ильюк.

Напомним, Артем Ильюк заявил, что решил стать частью команды «Оппозиционной платформы — За життя» для того, чтобы изменить Николаев и жизнь горожан к лучшему.