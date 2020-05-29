С сегодняшнего дня, 29 мая, по решению исполкома Николаевского городского совета отменен запрет на льготный проезд в коммунальном транспорте.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Он отметил, что эта норма была введена в рамках карантинных мероприятий для того, чтобы уменьшить пассажиропоток и организовать необходимую социальную дистанцию между пассажирами.

– Сегодня решением исполкома отменили запрет на льготный проезд в коммунальном пассажирском транспорте в часы пик. Сейчас в рамках ослабления карантина считаем возможным отказаться от таких мероприятий, но при условии сохранения социальной дистанции между пассажирами и масочного режима, - написал Александр Сенкевич.

Напомним, что проезд в общественном транспорте города Николаева по пропускам был отменен с 11 мая.