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С сегодняшнего дня, 29 мая, по решению исполкома Николаевского городского совета отменен запрет на льготный проезд в коммунальном транспорте.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
Он отметил, что эта норма была введена в рамках карантинных мероприятий для того, чтобы уменьшить пассажиропоток и организовать необходимую социальную дистанцию между пассажирами.
– Сегодня решением исполкома отменили запрет на льготный проезд в коммунальном пассажирском транспорте в часы пик. Сейчас в рамках ослабления карантина считаем возможным отказаться от таких мероприятий, но при условии сохранения социальной дистанции между пассажирами и масочного режима, - написал Александр Сенкевич.
Напомним, что проезд в общественном транспорте города Николаева по пропускам был отменен с 11 мая.
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С сегодняшнего дня, 29 мая, по решению исполкома Николаевского городского совета отменен запрет на льготный проезд в коммунальном транспорте.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
Он отметил, что эта норма была введена в рамках карантинных мероприятий для того, чтобы уменьшить пассажиропоток и организовать необходимую социальную дистанцию между пассажирами.
– Сегодня решением исполкома отменили запрет на льготный проезд в коммунальном пассажирском транспорте в часы пик. Сейчас в рамках ослабления карантина считаем возможным отказаться от таких мероприятий, но при условии сохранения социальной дистанции между пассажирами и масочного режима, - написал Александр Сенкевич.
Напомним, что проезд в общественном транспорте города Николаева по пропускам был отменен с 11 мая.