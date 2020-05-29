В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета хотят обустроить плиткой как можно больше пешеходных зон Николаева.

Об этом сказал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.

Как известно, из бюджета Николаева на установку плитки и тротуаров в 2020 году планируют выделить 53 миллиона 259 тысяч гривен.

— Я рад тому, что эта дискуссия появилась. Кода дискуссии не было и пешеходные зоны не ремонтировались, то не было о чем говорить. Сейчас мы говорим о другом: ложить плитку бетонную или гранитную, укладывать ее с полным замещением или с сохранением зеленой части. Мы уже говорим о позитиве, выбирая лучшее из лучшего, а не худшее из худшего. Замечательно, что мы об этом говорим, что мы это делаем. Я считаю, что мы должны делать этого больше, поскольку то состояние, в которое пешеходные зоны города превратились за последние годы, никакой критики не выдерживает. Этим нужно заниматься, поэтому мы уделяем этому внимание. Мы сделали больший акцент на центре города, но, естественно, не забываем об окраинах. Сейчас у нас объявлен торг по Матвеевке, сделаем в районе 300-400 метров тротуара, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, ранее директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев рассказал, что в 2020 году в Николаеве планируют отремонтировать больше тротуаров, чем в прошлом.