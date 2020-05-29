Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться к депутатскому корпусу с предложением выделить из бюджета города деньги и на основе софинансирования с облсоветом отремонтировать крышу спорткомплекса «Трудовые резервы».

Об этом он рассказал сегодня, 29 мая в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

Как известно, в четверг, 28 мая в результате сильного ливня в очередной раз затопило спорткомплекс «Трудовые резервы».

Городской голова напомнил, что на сегодняшний день спорткомплекс находится в государственной собственности, а не на балансе Николаева.

— Вчера вышли новости и было очень много грубых и обидных высказываний в сторону городского головы, что он занимается каким-то популизмом, а в «Трудовых резервах» в это время происходит беда. Действительно, вчера вы видели, что капало с потолка в «Трудовых резервах». Хочу напомнить, что в прошлом году мы с городским советом предложили принять «Трудовые резервы» в городскую собственность. Сегодня этот объект находится в государственной собственности и, фактически, финансируется из государственного бюджета через область, но не из городского бюджета. Вы помните, что 24 февраля в городе был ураган и, фактически, все покрытие, которое здесь было, сорвало ветром и унесло. Сегодня над залом вообще нет крыши. Она как бы есть, но покрытия нет вообще, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр рассказал, что планирует обратиться в депутатскому корпусу с предложением выделить из городского бюджета деньги на ремонт крыши в «Трудовых резервах».

— Сегодня, конечно, можно много возмущаться, анализировать почему так произошло, почему за март, апрель и май ничего не было решено, но с другой стороны нам нужно что-то решать. Буду выходить на встречу с депутатами облсовета. Думаю, что с депутатами горсовета мы сможем выделить деньги на то, чтобы софинансировать ремонт этой крыши. Как видите, ее просто нет. Что касается состояния ее края — это вообще ужас. Мы сейчас подготовим решение, которое предложим депутатам городского и областного советов, постараемся оперативно отреагировать и привести в порядок, чтобы наши дети могли заниматься спортом, а не вычерпывать воду из спортивного зала, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 26 мая после дождя в Николаеве затопило спорткомплекс «Трудовые резервы». При этом аналогичная ситуация произошла 3 марта. Тогда администрация комплекса и тренерский коллектив попросили Николаевский облсовет обратить внимание на ситуации и помочь сохранить здание.