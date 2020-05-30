На следующей неделе Кабмин внесет в Верховную раду программу экономического восстановления Украины. Программа рассчитана на три года и предусматривает 230 мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы «Свобода Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

— Сегодня есть два документа: программа действий правительства - версия 0.1, которая сегодня версия находится в Верховной раде. Мы подготовили версию 2.0, она более структурирована и более мощная. И есть вторая программа - это программа экономического восстановления Украины, — заявил Денис Шмыгаль

По его словам, программа разработана Кабмином во исполнение закона, принятого Радой в марте.

— Верховная рада поставила задачу правительству - разработать программу стимулирования экономики для преодоления последствий Сovid-19. Эта программа была разработана правительственными аналитиками, — добавил глава правительства.

Премьер презентовал ТОП-10 инициатив по стимулированию экономики Украины. В частности, среди низ есть адаптивный карантин, «регуляторная гильотина», развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование налоговой системы и другие.

— Это топ-10 из 230 мероприятий, с соответствующими предусмотренными средствами на эти мероприятия. Сама программа рассчитана на три года. Весь мир сегодня не знает как будет развиваться мировой кризис, по оценкам - это будет от двух до трех лет. Документ прошел обсуждение и в правительстве, и на совещании экономического развития. Этот документ дорабатывается и на следующей неделе будет передан в Верховную рад, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенных экономических решений для выхода из эпидемии коронавируса недостаточно.