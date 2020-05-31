Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко объявил, что будет участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева.

Об этом он сообщил в Facebook и опубликовал видеообращение.

— Думаю, пришло время вернуть гордость за то, город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для ненасытных чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно.Поэтому решил участвовать в праймериз «Слуги народа» на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев, — сказал Александр Ткаченко.

Он добавил, сам со столичного массива Отрадный.

— Здесь я родился и вырос. Сегодня День города и для каждого из нас он имеет свое измерение прекрасного, на левом или правом берегу. Главное наверное, что нас объединяет — это гордость за историю древней столицы, — сказал Александр Ткаченко.

Об аналогичных намерениях участия в праймериз объявил и народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Напомним, ранее народные депутаты из фракции «Слуга Народа» подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии «Слуга Народа» провести внутрипартийные праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов.