Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что проект продления нижней набережной от Ингульского моста до Варваровского, пока остается «мечтой», так как сейчас никто не захочет вкладывать в это деньги.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Мэр признался, что и сам бы не хотел бы вкладывать в этот проект деньги из городского бюджета.

— Это только мечты. Даже целями их назвать невозможно. Я думаю, если такая работа будет проводиться, то она будет проводиться от Варваровского моста в сторону Ингульского, поскольку там есть больше свободной зоны. Мы мечтаем о том, что у нас будет своя трасса здоровья. Это серьезный проект. На сегодня о нем мы можем пока говорить. Никакого движения в этом направлении еще не делалось, потому что бюджетные деньги туда никто не хочет направлять. Честно говоря, и я тоже, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявлял, что работы по реконструкции нижней и верхней набережных в Николаеве находятся на этапе разработки эскизного проекта. Для его дальнейшей реализации необходима «политическая воля».