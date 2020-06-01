Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк поздравил николаевцев с Международным Днем защиты детей, объявив «Неделю добра».

Об этом написал на своей странице в Facebook.

В частности, политик отметил, что для детей планировалась организация праздника, однако из-за карантина было решено растянуть праздничные мероприятия в течение недели.

– День защиты детей мы решили растянуть на целую неделю. За это время проведем несколько мероприятий для наших детей. Это наша общая инициатива вместе с партией «Оппозиционная платформа - За жизнь». Разумеется, было желание провести большой праздник, как мы делали это раньше. Но карантин внес свои коррективы. Тем не менее, планируем поздравить новорожденных деток, помочь николаевскому благотворительному фонду и многое другое. Обо всем отчитаемся. Дети - наше будущее! – рассказал политик.

Напомним, экс-нардеп Артем Ильюк заявил, что решил стать частью команды «Оппозиционной платформы — За життя» для того, чтобы изменить Николаев и жизнь горожан к лучшему.