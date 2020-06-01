Президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочего совещания объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Путин считает, что 1 июля — это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений», — говорится в сообщении.

Президент РФ в ходе совещания также заявил, что на проведении голосования не нужно экономить.