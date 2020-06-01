Президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочего совещания объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Путин считает, что 1 июля — это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений», — говорится в сообщении.
Президент РФ в ходе совещания также заявил, что на проведении голосования не нужно экономить.
Напомним, 14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Владимир Путин был у власти еще как минимум 10 лет.
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочего совещания объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Путин считает, что 1 июля — это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений», — говорится в сообщении.
Президент РФ в ходе совещания также заявил, что на проведении голосования не нужно экономить.
Напомним, 14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Владимир Путин был у власти еще как минимум 10 лет.