Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко считает неправильным, что спортсмены, которые выходят на первые тренировки после карантина, должны самостоятельно организовывать себе тестирования на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Наконец-то смягчается карантин, и фристайл начинает свою подготовку. Уже 11 июня состоится первый сбор в Ивано-Франковске. На этом сборе мы только сможем тренироваться на батуте и подтянуть физическую подготовку, о прыжках с трамплина в Украине мы можем только мечтать, так как базы у нас своей нет. Но сейчас не об этом. Согласно приказу о проведении сборов спортсмен должен пройти тест на коронавирус. Я с этим согласен, вот только подход к этому делу я считаю не правильным, - написал Александр Абраменко.

Он подчеркнул, что многие страны, в которых также начался процесс смягчения карантина, подошли к вопросу о тестировании спортсменов ответственно, не подвергая их лишней опасности.

– Проходи тест, где хочешь и как хочешь. Никого не волнует, что спортсмен подвергается лишней опасности. В других странах спортсмены проходят тесты организовано в спортивных диспансерах, куда имеют доступ только спортсмены, а не все желающие, как в частных лабораториях. Возникает вопрос, а кого от кого защитить пытаются-то? Мотивация тренироваться пропадает! – добавил спортсмен.

Напомним, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко завоевал золотую медаль, которая стала третьей для Украины за всю историю участия в зимних Олимпиадах.

В феврале 2019 года Александр Абраменко получил серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу.

В марте 2018 года в интервью в студии НикВести чемпион Зимних Олимпийских игр-2018, николаевец Александр Абраменко рассказал, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки к предстоящим соревнованиям. Также спортсмен выразил сомнения, что в Николаеве восстановят трамплин для фристайла.

В мае 2020 года в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла.