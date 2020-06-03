Подрядная фирма «БВК «Пик-Строй» устранит все недочеты ремонта Соборной площади после того, как будет отыгран новый тендер.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев.

Как известно, при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.

По словам Сергея Коренева, вскоре будут объявлены новые торги на завершение реконструкции Соборной площади и после того, как будет объявлен победитель, перед началом работ, одесская фирма «БВК «Пик-Строй» устранит недочеты ремонта.

— В ближайшее время, учитывая то, что сметная документация рассчитана проектантом, мы объявим торг по достройке Соборной площади на сумму, которая предусмотрена бюджетом — 12 миллионов гривен. Когда торт будет отыгран, когда мы будем понимать какой подрядчик будет проводить ремонтные работы, мы одновременно пригласим подрядчика, который непосредственно занимался благоустройством, укладывал плитку и по гарантии они сделают участок с разницей уровня, - сказал Сергей Коренев.

При этом он отметил, что деревья на Соборной площади установят по факту окончания ремонтных работ.

Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик-Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик-Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.