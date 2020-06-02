Глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава Снигиревской ОТГ препятствует установке понтонного моста местными аграриями и даже подал заявление в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба облорганизации политсилы.

«У многих советских детей было такое развлечение: звонить в полицию, скорую или пожарную охрану, и сексотничать по придуманным ими поводам. Все этот момент переросли. Но один мальчик вырос, а привычки остались. А если серьезно, то иногда документы намного красноречивее, чем кто-либо, расскажут о положении дел. Заявитель — глава ОТГ. Смотрите, уважаемые жители Снигиревского района, в чьих интересах мы сегодня устанавливаем понтонный мост. Преступление века! Ведь как хорошо, когда со всеми арендаторами «зайцами» разобрались и они начали платить налоги, когда район стал самым безопасным и комфортным для жизни, когда просто больше нет повода обращаться в правоохранительные органы», — прокомментировал заявление Юрий Кормышкин.

Отмечается, что аграрий за четыре года потратил больше полумиллиона личных средств на ремонт существующего аварийного моста. Он подчеркнул, что если не позволят установить понтонный мост, завтра к кому-то не доедет скорая или пожарная, фермеры не смогут вывозить зерно, а, следовательно, наполнять бюджет, от которого зависит благополучие громады.

«Так вот, знайте, что все эти проблемы из-за одного человека, которого вы выбрали управлять громадой. И этот человек переступит через ваши интересы снова и снова, лишь бы удовлетворить своё эго и самолюбие. И просто интересно, если вдруг, не дай Бог, конечно, существующий старый мост станет причиной непоправимой трагедии или повторит судьбу своего Днепропетровского коллеги, что скажет президент?», — отметил депутат.

Юрий Кормышкин сообщил, что сегодня должен был состояться суд в Снигиревке, но его перенесли, так как забыли пригласить владельца компании.

«Уважаемые жители Снигиревского района Николаевской области, глава ОТГ Леонид Голобля, следователь и прокурор хотят остановить процесс установки моста, демонтировать его и арестовать технику. Я приглашаю всех желающих в четверг в Снигиревский районный суд в 16:00 часов, чтобы вы все лично просмотрели на глупость местной власти и беспредел отдельных правоохранителей», — обратился к жителям громады Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области приступили к ремонту понтонной переправы через реку Ингулец возле сел Павловка и Васильевка Снигиревского района.