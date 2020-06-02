Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время интервью НикВести прокомментировал разрушенный бетонный вазон для клумбы у здания Николаевской облгосадминистрации, заявив, что чиновники «потеряли страх».

После публикации видео разрушенная клумба исчезла, сообщил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

Так, Давид Арахамия заявил, что в прежние времена чиновники бы не допустили такого состояния объектов в центре города.

— Это отсутствие, в том числе, страха. Когда есть вертикаль, я уверен, что в предыдущие времена ни один человек, ответственный за благоустройство, такого бы просто себе не позволил. Даже за свои деньги бы ее отремонтировал, просто понимая, что кто-то будет пешком идти из начальства, увидит это, и его сразу же уволят. У нас они просто потеряли страх, — сказал он.

На следующий день после выхода записи интервью разбитый вазон исчез с площади.

Напомним, Давид Арахамия считает, что часы на историческом здании Николаевского городского совета является показателем отсутствия хорошего вкуса.