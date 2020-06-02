Участвовать в праймериз кандидатов от «Слуги народа» на пост мэра Киева будут от 4 до 6 человек. Фракция определится с окончательным перечнем на отдельном заседании. Основного кандидата выберет лично президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Нардеп пояснил, что по результатам праймериз и социологических опросов удастся сократить количество потенциальных кандидатов до 2-3. Отбирать же основного кандидата от «Слуги народа» будет лично президент Владимир Зеленский вместе с партийным руководством и представителями Офиса президента.

— Участие в праймериз смогут принять 4-6 человек. Минимум четверо уже. Баллотироваться от «Слуги народа» может один кандидат. В результате праймериз мы выйдем на две, максимум три кандидатуры, из которых президент выберет вместе с руководством партии, кто из них может быть одним кандидатом, которого партия будет выдвигать уже в сентябре, — рассказал Александр Корниенко.

По его словам, сейчас подтвердили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

— Есть еще Николай Тищенко, но он не заявлял публично об участии в праймериз. Но есть основания полагать, что он будет участвовать в нем, так или иначе. 4-6 кандидатов, это я говорю с учетом того, что возможно появятся. Сегодня нет, а завтра «бац» и появятся. Возможно, в нашей фракции еще кто изъявит желание. Например, Качура взял и собрался. Мы не ожидали. Это для нас неожиданность, — рассказал Александр Корниенко.

Политик также пояснил, что председатель комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко сможет принять участие в праймериз кандидатов, несмотря на решение фракции назначить его министром культуры.

— Ткаченко пока что не снимал видео о том, что он теперь не принимает участия в праймериз. Значит он еще продолжает в них участвовать, — добавил Александр Корниенко.

Нардеп также добавил, что окончательный список кандидатур для участия в праймериз также обсудят на отдельном заседании фракции «Слуга народа».

— Да, по фракции, действительно... Это мое личное мнение, но я думаю, что я найду поддержку в команде относительно этого. Нам нужно кроме партийной ячейки спросить еще и фракцию. Многие депутаты не являются членами партии, но это монобольшинство, и Киев - это ответственный город, ответственная должность. Если мы спросим мнение депутатов, ничего плохого же не будет, — отметил Александр Корниенко.

Как сообщалось, лидер политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко приедет в Николаев, чтобы официально представить руководителя парламентской фракции Давида Арахамию главой парторганизации в регионе.