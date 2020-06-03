Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования в Украине как консультативно-совещательный орган при президенте.

Об этом говорится в его указе №210/2020 об усовершенствовании высшего образования.

– Указанные в указе задачи правительства - это первоочередные шаги, важность и неотложность которых отметили все представители высшего образования. Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов - в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы, - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно также важно развивать сеть студенческих общежитий - современных, комфортных, а главное - в достаточном количестве для иногородних студентов.

– Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина - это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять, - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что особое внимание будет уделяться популяризации украинского образования среди иностранных студентов. Это и важные для экономики поступления и установления прочных межгосударственных связей.

– Хочу подчеркнуть, что мы не сосредоточены только на высшем образовании. В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней, - добавил Зеленский.

Напомним, абитуриенты из оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут без ВНО поступить в учреждения образования, где работают образовательные центры «Крым — Украина» и «Донбасс — Украина».