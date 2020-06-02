Абитуриенты из оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут без ВНО поступить в учреждения образования, где работают образовательные центры «Крым — Украина» и «Донбасс — Украина».

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Для этого им нужно будет обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября этого года.

— Ранее абитуриенты из Крыма могли по упрощенной процедуре вступать только через образовательные центры «Крым-Украина», а с Донбасса — за «Донбасс-Украина». В 2020 году Министерство образования и науки расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и предоставило возможность детям с оккупированных территорий выбирать для поступления любой из почти 100 учебных заведений высшего и профессионального предвысшего образования, — говорится в сообщении.

Сообщается, что такие центры будут функционировать в каждом учреждении высшего и профессионального предвисшего образования в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украине территории. Также центры будут созданы на базе ряда университетов и колледжей.

Абитуриенты из Крыма должны представить свои заявления не позднее 20 августа, а с Донбасса — не позднее 22 августа. Кто не успеет подать документы на бюджет, сможет подать их после 23 августа на контракт.

Напомним, ранее правительство ослабило карантин для проведения спортивных соревнований и ВНО.