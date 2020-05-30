На внеочередном заседании Кабинет министров принял инициативу Министерства здравоохранения по смягчению карантина, которое касается проведения спортивных соревнований и внешнего независимого оценивания.

Об этом во время брифинга 30 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Громадське.

Так, отныне люди старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований.

— Это было соответствующее обращение к нам спортивного сообщества, поэтому оно требовало внесения соответствующих изменений в постановления (карантина - прим.), — отметил министр.

Что касается проведения ВНО, те, кто для сдачи этого экзамена приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию соприкосновения с временно оккупированными территориями, не должны находиться на самоизоляции или обсервации.

Напомним, при благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.