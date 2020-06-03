Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко недоволен голосованием своего однопартийца Вадима Олабина на сессиях облсовета.

Об этом шла речь во время заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, передают НикВести.

Во время обсуждения между депутатами облсовета вопроса выделения средств сотрудникам детских санаториев на Николаевщине, которым задерживают зарплату за 2 месяца, депутат Вадим Олабин высказал мнение, что разовое выделение 3 миллионов работникам учреждений не решит проблему с недостатком финансирования, а её нужно было решать ещё при принятии областного бюджета на 2020 год.

— Какую проблему решат эти 3 миллиона (выделения на зарплаты работникам детских областных санаториев - прим.)... Так мы должны были в декабре заслушать (представителе КП - прим.) перед принятием бюджета, - заявил Вадим Олабин.

В свою очередь Владимир Фроленко отметил, что сам Вадим Олабин хотел голосовать за принятие бюджета Николаевщины на 2020 год даже без заслушивания представителей от санаториев.

— Так а почему вы тогда хотели голосовать за бюджет, начнём с этого, а сейчас начинаете рассказывать, что надо было заслушивать, - рассказал Владимир Фроленко.

Депутат Вадим Олабин предложил главе депутатской группы посмотреть стенограмму заседания сессии, чтобы убедится, что он не голосовал за принятие областного бюджета.

— Что-что? Я единственный, который не голосовал за бюджет, посмотрите стенограмму, аллё. К кому обращаетесь? - отметил Вадим Олабин.

Владимир Фроленко подытожил, что не голосовал Вадим Олабин только из-за того, что в проекте бюджета «не было уточнений», которые нужны ему.

— К вам. Бюджет был внёс и проголосован с изменениями. А вы не проголосовали, потому что не было ваших уточнений. Давай не будем. А то сейчас начинаем кричать, - рассказал Владимир Фроленко.

Стоит отметить, что депутат Вадим Олабин регулярно принимает участие в публичных мероприятиях вместе с главой депутатской группы «Оппозиционна платформа — За життя».

Напомним, что глава депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко высказался в грубой форме по отношению к своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.