Глава облсовета Виктория Москаленко потребовала, чтобы чиновники Николаевской облгосадминистрации срочно подали проект изменений в бюджет. Это позволит начислить медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, 300% надбавки от заработной платы.

Об этом она заявила во время заседания бюджетной комиссии Николаевского областного совета, передаёт корреспондент НикВести.

Виктория Москаленко отметила, что как только ОГА подаст пересмотренный бюджет, она сможет созвать и провести в течение недели сессию облсовета, чтобы утвердить изменения.

— Если на протяжении суток будут поданы изменения в бюджет, сессию проведем в пятницу, во вторник. Две недели нам обещали и Савчук, и Георгиев, что эти деньги найдут. И мы проводили, даже на больничном мы собирались и говорили о том, чтобы помочь и нашему КНП «Детский реабилитационный центр», и нашей больнице (инфекционной, — прим.). Мы согласовали, что эти деньги найдем, — сказала она.

Глава облсовета добавила, что пока в стране наблюдается эпидемия коронавируса, необходимо выполнять закон.

— Пока будет COVID-19, мы будем выполнять Закон Украины и начислять 300% людям. Пускай пойдут поработают вместо них, если такие умные здесь сидят, — добавила она.

Ранее сообщалось, что бюджетная комиссия Николаевского областного совета приняла решение выделить деньги на зарплаты работникам КП «Областной детский центр медицинской реабилитации», которые сегодня протестовали под зданием ОГА.