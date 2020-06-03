Бюджетная комиссия Николаевского областного совета приняла решение выделить деньги на зарплаты работникам КП «Областной детский центр медицинской реабилитации», которые сегодня протестовали под зданием ОГА.

Об этом на своей странице написал глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

— ...по моему представлению бюджетная комиссия облсовета приняла решение о выделении средств для выплаты зарплат работникам Николаевского реабилитационного детского центра за апрель, май, июнь месяцы, - написал Александр Стадник.

Губернатор во время общения с протестующими также отметил, что вопросы по обеспечению работы детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный», а также выплате зарплат, будет решён. Глава ОГА пообещал лично выехать на эти объекты и разобраться в ситуации.

— На следующей неделе мы все вопросы с вами закроем, плюс завтра я лично выйду, мы посмотрим 3 эти объекта, поедем в Рыбаковку. Посмотрим, почему вопрос стоит в таком поле, что зарплата работников не приоритет, а окна возле моря приоритет. Мы завтра разберемся, дадим оценку и, я думаю, станет вопрос о руководителе. Никто не будет препятствовать этому (существованию учреждений - прим.) и все депутаты поддержат, чтобы вопрос этот был решён... 250 штат всех вас, вы что? куда вас? За что (сокращать - прим)? Вы что, миллионеры? Мы для этого и есть, чтобы поддержать вас. Давайте возьмём паузу до следующей неделе и посмотрим, как мы решим этот вопрос, - отметил Александр Стадник.

Напомним, что сегодня, 3 июня, под зданием Николаевской областного совета сотрудники Николаевского областного детского туберкулезного и кардиологического санатория «Дубки» и «Южный» вышли на акцию протеста против сокращения штата и с требованием выплатить заработные платы за два месяца.