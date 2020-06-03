Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает БЕЛТА.
Отмечается также, что предложения по новому составу правительства Беларуси обсуждались на совещании у Александра Лукашенко при участии председателя Совета Республики Натальи Кочановой, председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что женщина не может управлять Беларусью.
Отметим, что Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает БЕЛТА.
Отмечается также, что предложения по новому составу правительства Беларуси обсуждались на совещании у Александра Лукашенко при участии председателя Совета Республики Натальи Кочановой, председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что женщина не может управлять Беларусью.
Отметим, что Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.