Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает БЕЛТА.

Отмечается также, что предложения по новому составу правительства Беларуси обсуждались на совещании у Александра Лукашенко при участии председателя Совета Республики Натальи Кочановой, председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что женщина не может управлять Беларусью.

Отметим, что Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.