Виталия Ткаленко, который 2 июня сообщил о минировании моста Метро в Киеве и которого после этого суд отправил под стражу на 60 суток, перевели в специализированное психиатрическое учреждение.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет «Украинская правда».

— Вчера (5 июня — прим.) состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи, - рассказала Надежда Максимец.

Согласно предварительному решению суда, который определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июля с альтернативой залога, до внесения этого залога он должен был находиться в СИЗО. Однако там Ткаленко осмотрел фельдшер и «обнаружил склонность к суициду».

После этого, по словам Максимец, в изолятор вызвали «скорую помощь», врачи которой предоставили свое заключение. Согласно ему, подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере.

Представитель прокуратуры отметила, что уже после 16 часов 5 июня подозреваемого перевели в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области. Там он будет находиться как минимум до 29 июля, а в случае необходимости суд сможет продолжить меру пресечения.

Вскоре подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. После чего Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.