В Офисе генпрокурора готовят еще два уголовных дела против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко за хулиганство.

Об этом заявил его адвокат Илья Новиков в эфире телеканала «Прямой», пишет «Интерфакс-Украина».

Новиков пояснил, что узнал об этом из неофициальных источников в Офисе генпрокурора.

— Сюжет такой — «хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу». Один эпизод был 25 февраля, а второй — 27 февраля прошлого года во время поездки в Запорожье и Червоноград, — заявил Новиков.

Адвокат отмечает, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Офис генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой и Государственное бюро расследований «пересекли красные линии, по которым заканчивается здравый смысл и адекватность».

По его словам, это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые «не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют лишь абсурдные указания сверху».

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность».