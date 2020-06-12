В пятницу, 12 июня глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская опубликовала новое видео, в котором рассказывает о храмах Николаева.

Об этом сообщается на странице ГО «Майбутнє Миколаєва» в социальной сети Facebook.

Начинается видео с рассказа о Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей матери, который расположен на углу улицы Садовой и Центрального проспекта.

В ролике сказано о том, что Храм посвящен одной из наиболее почитаемых икон, которая с 1853 по 1918 ежегодно торжественно прибывала в Николаев крестным ходом и на протяжении месяца находилась в разных храмах города. Жители Николаева верили, что именно эта икона спасла город от нападения в период Крымской войны 1853–1856 голах.

Не обошли стороной и синагогу, известную в Николаеве как Старая Синагога. Она начала строиться в 1819 и работала более 110 лет, пока в 1935 году на была закрыта советской властью. А в 1991 году в городе была зарегистрирована организация — областная еврейская община, которая разместилась в здании старой Синагоги.

Далее внимание зрителей переносят к архитектурному памятнику государственного значения — Николаевской кирхе на Адмиральской и к кафедральном собору на улице Лягина.

— Выстроили его за счет пожертвований местных купцов, поэтому в народе прозвали «Старокупеческой церквой», – сказала Татьяна Домбровская о Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы на Лягина.

Финальным аккордом в видеорассказе стал костёл Святого Иосифа на Декабристов. Работа над сооружением началась в 1794 году, когда в целях развития культуры Николаева, епископы передали католической общине одно из зданий города для строительства храма. По мнению жителей города этот храм является главным культовым сооружением Николаева.

— Новое видео посвящено храмам Николаева, ведь именно они показывают величие нашего родного города. Когда стоишь возле этих зданий, просто дух захватывает! Надеемся, что у нас получилось в обзоре передать это ощущение!, – комментирует Татьяна Домбровская.

Таже, Татьяна Домбровская призывает пользователей соц сети подписываться на канал и ставить лайки.

Напомним, что ранее глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская выступила с инициативой страхования медицинского персонала, который работает с пациентами, зараженными коронавирусом. Также, во втором видео флешмоба #gotomykolaiv Татьяна Домбровская рассказала о достопримечательности города — Соборной площади. При этом, она представила новый видеоролик, посвященный главной улице Николаева – Соборной и окружающих её достопримечательностях.