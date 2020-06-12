Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат.

«Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям», — говорится в сообщении.

Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которым Президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.

«Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями», — добавили в ОП.

Напомним, сегодня стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.