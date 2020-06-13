В пятницу, 19 июня, суд рассмотрит административное дело о посещении президентом Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком во время карантина.

Об этом в пятницу сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил, что правоохранители составили административный протокол в отношении Зеленского, заведения и него самого.

– 19 числа будет судебное разбирательство. И я думаю, что как минимум 17 тысяч гривен штрафа (придется заплатить, - прим.), - сказал Ляшко.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

10 июня президент рассказал, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.