За время карантина правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушения требований безопасности, а суды уже вынесли решения о взыскании штрафов на сумму 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на главу Национальной полиции Игоря Клименко

– Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов из-за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение по штрафам на 4,5 млн грн, - говорится в сообщении.

Напомним, что причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.

12 июня в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.